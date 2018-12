Кире Найтли вручили Орден Британской империи

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британской актрисе Кире Найтли за благотворительную и театральную деятельность вручили Орден Британской империи. Об этом сообщается в Twitter Букингемсого дворца.

Награду актрисе вручал наследник британского трона принц Уэльский Чарльз. Актриса пришла на церемонию во дворец в костюме лимонного цвета и элегантной шляпке от Chanel.

Keira's acting career has spanned almost 2 decades, and she has worked with and supported charities including @WaterAidUK and @Oxfam. pic.twitter.com/PHBcvjKCMA