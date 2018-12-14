Кире Найтли вручили Орден Британской империи

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британской актрисе Кире Найтли за благотворительную и театральную деятельность вручили Орден Британской империи. Об этом сообщается в Twitter Букингемсого дворца.
Награду актрисе вручал наследник британского трона принц Уэльский Чарльз. Актриса пришла на церемонию во дворец в костюме лимонного цвета и элегантной шляпке от Chanel.
Keira's acting career has spanned almost 2 decades, and she has worked with and supported charities including @WaterAidUK and @Oxfam. pic.twitter.com/PHBcvjKCMA— The Royal Family (@RoyalFamily) 13 декабря 2018 г.
Свидетелями вручения ордена стала семья Киры: отец Уилл Найтли, мать Шарман Макдоналд и супруг, известный британский рок-музыкант Джеймс Райтон, который выступил автором главного конфуза этой церемонии, поскольку, вопреки протоколу, нарушил дресс-код, прибыв во во дворец без галстука.
Найтли была удостоена награды как за заслуги в двух сферах: за достижения в области кинематографического и театрального искусств, в том числе за участие в таких фильмах как "Гордость и предубеждение" (Pride & Prejudice, 2005), "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2012), "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014), а также за благотворительную деятельность с учетом ее активной работы на организации Oxfam ("Оксфам") и Water Aid ("Уотер эйд").-0-
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