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Калейдоскоп
07 января 2020, 00:49

Киркоров повеселил поклонников видеороликом с отдыха на Мальдивах

Фото ТАСС
Фото ТАСС

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время подводного плавания с артистом случился конфуз. Он не стал скрывать пикантных подробностей своего отдыха и выложил видео в Instagram.

На одном из кадров можно заметить, как плавки поп-короля решили его покинуть. Киркоров не постеснялся выложить эти кадры в сеть, сопроводив их "Речной Песенкой" из кинофильма "Верные Друзья". "Плыли, плыли - вдруг остановка. Скажем прямо - очень неловко!", - поется в песне. Комментаторы отреагировали на пост певца тоже с юмором, посоветовав ему обзавестись подтяжками.

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