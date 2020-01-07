Киркоров повеселил поклонников видеороликом с отдыха на Мальдивах

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время подводного плавания с артистом случился конфуз. Он не стал скрывать пикантных подробностей своего отдыха и выложил видео в Instagram.

На одном из кадров можно заметить, как плавки поп-короля решили его покинуть. Киркоров не постеснялся выложить эти кадры в сеть, сопроводив их "Речной Песенкой" из кинофильма "Верные Друзья". "Плыли, плыли - вдруг остановка. Скажем прямо - очень неловко!", - поется в песне. Комментаторы отреагировали на пост певца тоже с юмором, посоветовав ему обзавестись подтяжками.