Киркоров с детьми напекли к Пасхе куличей

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филип Киркоров поделился на своей странице в Инстаграм видео, на котором его дети готовятся к Пасхе.

Певец подписал пост: "Великая Пятница! Дети уже тщательно подготовились к празднику - яйца накрасили, куличи напекли, дом украсили... Да, у меня самые лучшие помощники".

Пользователи сети оценили старания Аллы-Виктории и Мартина. Поклонникам понравилось отношение семьи Филиппа к традициям. Видео за считанные часы собрало много хвалебных комментариев: "Молодцы! Настоящая семейная команда!", "Какие молодцы! Окружили папу заботой", "Какие умнички, так постарались", " Молодцы! Приучены к традициям!".-0-