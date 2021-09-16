Киркоров станет птицей: артист рассказал о своей новой роли в кино

Филипп Киркоров. Фото из Instagram
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец и продюсер Филипп Киркоров разместил в Instagram новый пост и удивил многих своих поклонников.
Артист пролил свет на свою актерскую карьеру и несколькими снимками подтвердил участие в третьей части фильма про "Последнего богатыря". В грядущей картине Киркоров станет птицей. Точнее, музыкант исполнит роль мифической жар-птицы из старославянских легенд.
Новая роль Филиппа Киркорова в кино удивила многих, но также и впечатлила, ведь звезда опубликовал один кадр с участием своего персонажа. Выглядит это забавно, что и отметили фолловеры в множестве комментариев и лайков. -0-