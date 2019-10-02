Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу нашел отличный способ, как раздобыть деньги на свой бизнес. Мужчина просто устроил фейковую свадьбу, сообщает издание AsiaOne .

Предприимчивый будущий бизнесмен арендовал на несколько дней актрису, которая должна была исполнить роль невесты перед его родственниками и друзьями. В общей сложности "жена напрокат" ему обошлась за шесть дней в 3200 юаней или, примерно, $500.

Свадебная церемония прошла шикарно и гости подарили "новой семье" около $8500. Все деньги, по предварительной договоренности, забрал жених, однако актриса осталась ни с чем. "Муж" бросил ее, перестал отвечать на звонки и сбежал с финансами, не заплатив.

Девушка обратилась к юристам, но они не смогли ей помочь: она не заключила договор с "бизнесменом". В свою очередь, неизвестно, удалось ли мужчине открыть свое дело и как у него обстоят дела. -0-