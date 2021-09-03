Китаец забыл ключи дома и запер дверь - пришлось залезать на 14-й этаж (Видео)

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель китайской провинции Гуандун записал на видео своего соседа, который забыл ключи от квартиры дома. Видео разместили в китайском аналоге TikTok - Douyin и на YouTube.

50-летний мужчина оставил в жилище связку ключей. Обнаружил он это на втором этаже, а дверь в квартиру уже была плотно заперта. Чтобы попасть домой, китаец решил взобраться на 14-й этаж по фасаду здания.

Все происходящее записали на видео, где отчетливо видно, как бесстрашный мужчина держится за водосточную трубу и залезает все выше. Местный житель добрался до своего этажа и перелез через балкон, оказавшись у себя в квартире. Кадры привлекли внимание пользователей, которые посмотрели ролик огромное число раз. -0-