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Новости
18:05
Сенатор: зачистка экономического пространства от нежелательных конкурентов - реальная цель очередного пакета санкций
Экономика
18:04
Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире из-за выявленного у сотрудника COVID-19
В мире
17:55
В Могилевской области проходит благотворительная акция "В школу с добрым сердцем"
Регионы
17:46
В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей
В мире
17:40
В пункте упрощенного пропуска Поречье прошел заключительный этап учения с Гродненской погрангруппой
Регионы
17:38
Российская авиакомпания "Северсталь" начнет летать из Череповца в Минск с 9 сентября
В мире
17:33
Художник-декоратор "Беларусьфильма": Кино не прощает халтуры
Ссылки на БелТА Плюс
17:14
Участница "Большого разговора с Президентом": этот диалог был интересен в профессиональном плане
Общество
17:03
Волейбольный фестиваль "Солнечный мяч" соберет в Гомеле юных спортсменов
Регионы
17:02
СК России рассматривает три версии крушения вертолета на Камчатке
В мире
16:57
В "Лесной поляне" под Сморгонью в связи со случаями COVID-19 у детей проводится эпидрасследование
Регионы
16:54
В Беларуси намолочено более 5 млн т зерна нового урожая
Экономика
16:41
Доля индивидуальной застройки в Витебской области за полугодие превысила 50% от общего объема жилья
Регионы
16:33
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
В мире
16:27
Минздрав актуализировал состав Комитета по биоэтике Беларуси
Общество
16:19
Боевики движения "Талибан" находятся в 130 километрах от Кабула
В мире
16:15
В Афганистане около 390 тыс. человек покинули свои дома с мая из-за войны
В мире
16:13
Девять человек погибли из-за наводнений в Турции
В мире
16:08
Житель Вилейки предстанет перед судом за оскорбление в соцсети Президента и замминистра внутренних дел
Происшествия
15:57
"Белгоспищепром" в I полугодии увеличил поставки в Китай в 1,6 раза
Экономика
15:55
Нелегальные перевозчики в Литве предлагают мигрантам переброску в Европу за 3-8 тыс. евро
В мире
15:53
Еврокомиссия раскритиковала Польшу за поправки в закон о телерадиовещании
В мире
15:53
В Витебске разоблачили законспирированную группу наркодилеров
Происшествия
15:49
В Витебской области 90 экипажей перешли тысячный и двухтысячный рубежи намолота зерна
Регионы
15:43
Российский рубль и евро на торгах 12 августа подорожали, доллар подешевел
Экономика
15:43
Предприятия агропромышленного комплекса Минской области организуют выставки на Кургане Славы
Афиша
15:38
Жертв первого массового расстрела мирных жителей вспоминают в Ганцевичском районе
Регионы
15:36
Во Франклине родители школьников протестуют против масочного режима
В мире
15:31
Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году
Общество
15:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1175 пациентов с COVID-19, выписаны - 1350
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Калейдоскоп
12 августа 2021, 18:10
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Дожди, грозы и до +25°С ожидается в Беларуси 12 августа
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Министр финансов: бюджеты регионов исполняются с профицитом
Хренин проведет 14 августа прямую телефонную линию
За сутки в Беларуси зарегистрированы - 1175 пациентов с COVID-19, выписаны - 1350
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету - Миклашевич
Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом
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