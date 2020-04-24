Китай обнародовал название своей первой миссии на Марс

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) назвало свою первую миссию на Марс "Тяньмэнь-1". Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Национального космического управления Китая (CNSA).

Миссия названа так по мотивам стихотворения "Тяньмэнь", автор которого - древнекитайский поэт Цай Юань. Дословно название переводится как "Вопросы к небу".

Планируется, что Пекин запустит беспилотный зонд на Марс в нынешнем году. CNSA заявила, что в дальнейшем все китайские миссии по исследованию других планет будут называться "Тяньмэнь".

Объявление о названии миссии на Марс CNSA сделало 24 апреля, когда в Китае отмечают День космонавтики. 24 апреля 1970 года был запущен первый китайский спутник Земли.-0-