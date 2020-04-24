ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 25 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
24.04.20
23:59 Китай обнародовал название своей первой миссии на Марс Калейдоскоп
23:26 Бельгия начнет отменять карантин с 11 мая В мире
22:59 Сфера туризма в связи с пандемией получит поддержку G20 В мире
22:35 Телесные наказания отменили в Саудовской Аравии В мире
22:00 Художественную выставку "Мы помним" в Бресте посвятили юбилею Победы Культура
21:55 Всемирный банк прогнозирует резкий экономический спад в развивающихся странах В мире
21:53 Лесной пожар на окраине Бреста ликвидирован Происшествия
21:50 "Энергетик-БГУ" потерпел третье поражение подряд в чемпионате Беларуси, крупно уступив на выезде "Неману" Спорт
21:44 ООН дает возможность услышать друг друга и договориться - Макей Политика
21:25 Евгений Есаулов вошел в тренерский штаб ХК "Юность-Минск" Спорт
20:52 Шесть граждан Беларуси вернулись домой из Словакии благодаря содействию дипломатов Общество
20:37 В Поставском районе продан комплекс имущества Воропаевского ДОКа за Br556 тыс. Регионы
20:18 Проект БГПУ "Будущие педагоги - детям" признан одним из лучших по дистанционному обучению Общество
20:09 Строительство мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе завершается Регионы
19:55 Кучук начинает и выигрывает: минское "Динамо" под руководством нового главного тренера победило "Смолевичи" Спорт
19:38 Российская экономика ежедневно теряет около 100 млрд рублей из-за карантина В мире
19:20 Лукашенко утвердил меры поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидситуации Президент
19:08 Белорусский форвард Никита Комаров покинул челябинский "Трактор" Спорт
18:41 Сборная Беларуси по хоккею поднялась на 13-е место в обновленном рейтинге IIHF Спорт
18:25 Белорусские гандболисты получили право сыграть на ЧМ-2021 Спорт
18:05 Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая Калейдоскоп
18:02 Белорусский Красный Крест ищет волонтеров-водителей Общество
18:02 Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля Общество
17:58 "Белпочта" временно изменит условия приема внутренней ускоренной почты Общество
17:57 Главы государств СНГ обратились к мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы Общество
17:56 Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав Общество
17:52 ВОЗ открыла новую инициативу международного сотрудничества в борьбе с пандемией В мире
17:50 Посадки деревьев, установка памятных знаков - как в Минске пройдет субботник Регионы
17:49 Беларусь и Украина продолжают подготовку к форуму регионов в Гродно Политика
17:43 Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
24 апреля 2020, 23:59

Китай обнародовал название своей первой миссии на Марс

Фото Fotolia
Фото Fotolia

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) назвало свою первую миссию на Марс "Тяньмэнь-1". Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Национального космического управления Китая (CNSA).

Миссия названа так по мотивам стихотворения "Тяньмэнь", автор которого - древнекитайский поэт Цай Юань. Дословно название переводится как "Вопросы к небу".

Планируется, что Пекин запустит беспилотный зонд на Марс в нынешнем году. CNSA заявила, что в дальнейшем все китайские миссии по исследованию других планет будут называться "Тяньмэнь".

Объявление о названии миссии на Марс CNSA сделало 24 апреля, когда в Китае отмечают День космонавтики. 24 апреля 1970 года был запущен первый китайский спутник Земли.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай космос разработки
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото из Инста Певица Нюша показала в Инстаграм свою маленькую дочку - поклонники не перестают удивляться: "Почему Симба?"
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото из Instagram Моника Беллуччи показала дерзкий образ: стрижка под мальчика, прозрачное боди и блестящий пиджак
Фото из Инстаграм Анны Хилькевич Это смешно: звезда "Универа" показала, почему моет окна через день
Скриншот из видео "Мастер-класс" по охоте на мышей от мейн-куна - видео
Скриншот из видео Икота прешла на… уссурийского зуйка: птичка не додумалась запить ее водой - видео
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил меры поддержки экономики в условиях неблагоприятного воздействия мировой эпидситуации
"Лес остается нашим богатством" - Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве
В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов с COVID-19
"Наконец-то ты приедешь в гости!" 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла жительница аг. Красный Берег
Топ-новости
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19
Добро онлайн: проведен благотворительный марафон в поддержку врачей
Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу
Пришло время купить свой первый iPhone. Выбор очевиден
Сеть АЗС "Газпромнефть" в Беларуси запустила акцию "Drive Cafe. Вкусно как дома" для сотрудников скорой помощи
Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав
Никаких изменений во вступительной кампании не планируется - Карпенко
МТС Cloud предоставляет безопасный доступ к частным облакам без использования интернета
Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая 25 апреля
Судьбы, сложенные в треугольник: Геннадий Филатенко
Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам
"Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных
Предпосылок для ухудшения радиационной обстановки в Беларуси из-за пожаров в Чернобыльской зоне нет
Шесть граждан Беларуси вернулись домой из Словакии благодаря содействию дипломатов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.