Китаянка плохо смывала косметику и расплодила на ресницах полчища клещей

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жительницы Китая врачи обнаружили на ресницах огромное количество клещей, об этом сообщил портал AsiaOne .

Девушка пренебрегала правилами гигиены и часто не смывала косметику с лица и глаз. Бывало, что она и вовсе ложилась спать накрашенной. Все это привело к печальным результатам.

Китаянка несколько месяцев жаловалась на раздражение и покраснение вокруг глаз. Когда она уже не могла самостоятельно справиться с недугом, то отправилась к врачам. Медики быстро провели тесты и обнаружили на ресницах девушки сотни клещей вида угревая железница.

Эти существа живут на коже человека и питаются выделяемым салом. В малом числе они безвредны, однако девушка так запустила гигиену лица, что клещи быстро расплодились. Позже девушка поделилась откровением с врачом. Она рассказал, что часто не смывала косметику, когда ложилась спать, или на быструю руку ухаживала за кожей лица и глаз.

Медики помогли жительнице Китая, однако специалисты говорят, что еще несколько недель и воспаление бы перешло с кожи на глаза. -0-