Китаянка принесла в автосалон 66 мешков с монетами

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из автосалонов китайского Цанчжоу покупательница расплатилась за новый автомобиль 66 мешками с мелочью, сообщает Daily Mail .

13 тыс. монет хватило на оплату основной части покупки, недостающий остаток женщина внесла безналичным платежом.

Автоледи 10 лет откладывала на новый Volkswagen стоимостью 190 тыс. юаней и решила, что монеты ей проще сразу принести в автосалон, чем вносить в банк.

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На пересчет денег у 17 сотрудников ушло три дня. Сумма накоплений составила 131 492 юаней.-0-