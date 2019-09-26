Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы подышать свежим воздухом

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка одного из лайнеров китайской авиакомпании Xiamen Airline решила открыть аварийный выход, потому что ей стало душно, сообщает The Mirror .

К счастью, все произошло во время подготовки к полету в международном аэропорту Тяньхэ. Женщина приобрела билет рядом с аварийным выходом самолета. Чуть позже стюардесса предупредила пассажирку, что трогать дверь категорически запрещается, однако китаянке было плевать.

Ей стало душно и, когда самолет уже собирался отправиться на взлетно-посадочную полосу, она ослушалась слов стюардессы и открыла дверь аварийного выхода, чтобы подышать свежим воздухом. Экипаж авиалайнера сообщил о случившемся в полицию и инспекторы сняли пассажирку с рейса. Теперь ей может грозить арест на 15 суток. -0-