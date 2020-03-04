Китайская актриса проверила свою фигуру на стройность и случайно запустила челлендж

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Чэнь Шу из Китая решила проверить, насколько ее фигура стройна, и случайно запустила новый интрнет-челлендж. Внимание на ее публикацию обратило издание Daily Mail.

Актриса загрузила в социальную сеть Weibo фотографию, на которой она держит помаду без помощи рук. Для этого она поместила упаковку на выступающую ключицу, которая с легкостью удержала ее.

Пост быстро стал вирусным, а менее чем за сутки его посмотрели более 200 миллионов раз. Актриса, не ожидавшая такого отклика, запустила челлендж. Многие жительницы Китая стали делиться в сети похожими снимками. Такое умение стало своеобразным показателем стройности среди китаянок. Фигура с выступающими ключицами очень популярна в стране.

Фото Weibo

Пользователи сети восхитились способностями и красотой актрисы Чэнь Шу, и соцсети заполнились похожими фото с хэштегом #ПомадаВКлючице. Незаметно челлендж захватил Instagram и уже штурмует Twitter. -0-