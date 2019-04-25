Китайские исследователи раскрыли тайну адаптации рыбы к глубинам Марианской впадины

25 апреля, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские исследователи обнаружили, как рыба hadal snailfish, один из типичных видов глубоководных обитателей в Марианской впадине, может адаптироваться к экстремальной среде на глубине 7 тыс. м под водой.

Хадальная зона - это зона наибольших глубин океана (более 6 тыс. м), которая характеризуется сверхвысоким давлением, огромным температурным разрывом, отсутствием света и уникальной химической средой. До сих пор людям мало известно, как живые организмы, особенно позвоночные, могут выжить и развиваться в таких экстремальных условиях обитания.

Исследователи из Северо-западного политехнического университета, Института глубоководной науки и инженерии, Института гидробиологии при Академии наук Китая, а также других научно-исследовательских учреждений провели анализ генома рыбы hadal snailfish и в результате обнаружили, что отвечающий за затвердевание костей ген у этой рыбы неактивен, поэтому ее хрящевой скелет более устойчив к давлению. Кроме того, некоторые генные мутации помогают рыбе предотвратить неправильное свертывание белков в условиях чрезмерного давления.

Обитая в темноте, hadal snailfish почти не обладает генами, связанными со зрением, что делает ее прозрачной и лишает реакции на видимый свет.

По сообщению Хэ Шуньпина из Института гидробиологии, hadal snailfish питается беспозвоночными. Исследователи препарировали одну рыбу и обнаружили в ее желудке около сотни ракообразных, что позволяет предположить, что она способна хранить пищу в желудке долгое время на случай дефицита пропитания в глубоком море.

Образец рыбы hadal snailfish, использованный для научного эксперимента, был выловлен во время глубоководной экспедиции китайских ученых в Марианской впадине в западной части Тихого океана в 2017 году.-0-