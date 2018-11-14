Китайские ученые изобрели контактные линзы с шипами

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая разработка китайских ученых - контактные линзы с миниатюрными шипами - может произвести революцию в лечении глазных болезней. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Заостренные пирамидки сделаны из материала, который медленно растворяется при контакте с водой, и содержащееся в шипах лекарство попадает внутрь глаза, минуя внешнюю оболочку. По словам разработчиков, процедура безболезненна. Новую технологию уже испытали на мышах. Испытать ее на людях ученым еще предстоит.

При глазных заболеваниях доставить лекарство напрямую в пораженный орган проблематично. Глазные капли недостаточно эффективны, а делать уколы прямо в глазное яблоко рискованно.

Как сказано в исследовании, для введения препарата достаточно "легкого и кратковременного нажатия большим пальцем" - и линза прилипает к роговице, как пластырь.

За несколько секунд влага растворяет материал, соединяющий шипы друг с другом и с основным слоем, после чего линзу из глаза можно извлекать. На этом этапе они высвобождают основную дозу препарата. Полностью шипы растворяются в течение нескольких дней, обеспечивая непрерывную доставку оставшегося лекарства, что является дополнительным преимуществом этой терапии.

По мнению разработчиков, по простоте и уровню дискомфорта для пациента вся процедура не отличается от ношения обычных контактных линз. Ее можно будет проводить в домашних условиях.-0-