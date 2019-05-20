Китайские ученые разработали биоклей для быстрой остановки кровотечения

20 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Группа китайских ученых из Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского политехнического университета разработала новый биоклей, который способен в кратчайшие сроки останавливать кровотечение из сердца и артерий.

Специалисты уже провели ряд успешных тестов на животных. С помощью нового материала ученые за несколько секунд остановили кровотечение под высоким давлением из раны на сердце диаметром в 6 мм. Кроме того, на протяжении двух недель клей не теряет своей прочности.

Новый клей является симулированным материалом, его главный состав чувствителен к свету. Поэтому при ультрафиолетовом излучении биоклей может быстро зарастать клетками, превращаться из текучей жидкости в твердое вещество и прочно липнуть к мокрым поверхностям организма человека или животных.

В перспективе клей может применяться в хирургии и ряде других медицинских направлений.-0-