Китайские врачи 3 тыс. лет назад умели делать трепанацию черепа - археологи

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Древнекитайские врачи еще 3 тыс. лет назад умели проводить хирургические операции по трепанации черепа, при помощи специальных инструментов искусно проделывая отверстия в костной ткани. К такому выводу пришли исследователи Института археологии при Академии общественных наук Китая в ходе изучения развалин поселения времен династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.) на территории центральной провинции Хэнань, сообщает ТАСС.

Во время раскопок ученые наткнулись на скелет 10-летнего мальчика, в голове которого еще при жизни в медицинских целях было просверлено круглое отверстие диаметром примерно 1 см. Судя по всему, операция прошла успешно, поскольку после хирургического вмешательства пациент продолжал жить еще достаточно долгое время.

"Такие достижения в области медицины 3 тыс. лет назад не поддаются воображению, - приводит агентство "Синьхуа" слова одного из исследователей по имени Юэ Хунбинь. - Судя по всему, жители династии Шан имели довольно упорядоченное представление о недугах, поражающих различные части человеческого тела, и могли лечить болезни при помощи медикаментов, иглоукалывания, массажа, а также хирургии".

По его словам, археологи в ходе этих раскопок не раз обнаруживали следы, оставшиеся от трепанации черепа. Юэ Хунбинь также отметил, что древнекитайские врачи в своем ремесле активно использовали целебные травы, при помощи которых готовили снадобья, способные остановить обильное кровотечение или действие яда. Для создания обезболивающих препаратов и анестезии, в частности, применялись паслен и перец.

Среди найденных учеными медицинских инструментов, которыми в ту отдаленную эпоху пользовались доктора - спицы длиной 12-13 см. Особое внимание исследователей привлекли ножи из нефрита, которые, по одной из версий, использовались не для оперирования, а в качестве скребков во время массажа.

Китайские археологи продолжают раскопки на месте древнего городища и надеются, что в будущем им удастся найти интересные артефакты, которые помогут получить еще более четкое представление о возможностях медицины Древнего Китая.-0-