Китайские журналисты составили список самых загадочных мест России

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько журналистов из Китая составили топ самых необъяснимых мест в России. Их работу опубликовал портал sohu.com.

В статье отмечается, что турист, отправившийся в Россию, будет удивлен ее просторами и живописной природой, однако есть несколько мест, которые буквально окутаны загадкой. По мнению китайских журналистов, первым делом стоит отправиться в Саамские лабиринты в Карелии. Точно неизвестно, кто построил их и в чем их смысл, однако выглядит это очень мистически.

На втором месте в топе самых загадочных мест в России оказалась Китовая аллея на острове Итыгран в Беринговом море. Это древнее эскимосское святилище, представляющее собой два ряда вкопанных в грунт пятиметровых костей и огромных черепов гренландских китов. По словам авторов статьи, ничего подобного больше нигде не увидишь.

Третью строчку рейтинга отдали Кашкулакской пещере в Хакасии, известной также как пещера Черного дьявола.

Также в список самых загадочных мест России вошли Телецкое озеро на Алтае, гигантские Васюганские болота в Западной Сибири, гора Холатчахль на Урале, где погибла группа Игоря Дятлова, а также Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, где может находиться затопленный Китеж-град, и древнейший город Аркаим в Челябинской области. -0-