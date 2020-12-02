Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на Луне и уже приступил к работе (Видео)

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат "Чанъэ-5" совершил благополучную посадку на поверхность спутника Земли и уже начала сбор образцов грунта. Об этом сообщает ТАСС.

Около полуночи (по МСК) модули космического аппарата коснулись поверхности Луны. Задача корабля - собрать реголит, а также провести бурильные работы. Три дня назад Китай вывел ракету-носитель "Чанчжэн-5" с аппаратом на орбиту.

Космический аппарат "Чанъэ-5" соберет в общей сложности два килограмма образцов и вернется на Землю через три недели с "посылкой". Образцы с поверхности Луны будут изучены специалистами в научных целях, а также их анализы проведут в рамках проекта подготовки к строительству базы на спутнике. К слову, это первая подобная миссия человечества за последние 44 года. -0-