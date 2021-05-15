Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Марсе

Фото Китайского национального космического управления

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский аппарат по исследованию Марса совершил успешную посадку на Красной планете, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление. Как отмечается, это первый случай, когда Китай успешно высадил космический зонд на другой планете. Марсоход, получивший название "Чжужун", займется исследованием грунта, ионосферы и климата. Лидер КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание участникам миссии по исследованию Марса. Он отметил, что посадка зонда на Марс сделала важный шаг в межзвездных исследованиях страны, оставив китайский след на этой планете. Это еще одна веха в развитии аэрокосмической промышленности Китая. Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале 2021 года аппарат вышел на орбиту Марса и провел трехмесячную съемку, заложив основу для беспрепятственной посадки на эту планету.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!