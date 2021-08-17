Китайский марсоход за три месяца проехал по поверхности Марса почти 900 метров

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский марсоход "Чжужун" за три месяца проделал путь в 889 м по поверхности Марса. Об этом сообщает ТАСС."Чжужун" вместе с межпланетной станцией "Тяньвэнь-1" достиг Марса 15 мая текущего года. По состоянию на 15 августа он провел там 90 марсианских суток (протяженностью около 24 ч 40 мин). Перемещаясь по поверхности планеты, аппарат собрал 10 Гб данных об окружающей среде.Навигационная камера марсохода фиксирует данные о местности и рельефе планеты. Также у аппарата есть радар, который изучает структуру поверхностного слоя почвы и исследует ее на возможное наличие грунтового льда. Кроме того, "Чжужун" оборудован метеорологическим измерительным прибором, он получает данные о температуре, давлении, скорости и направлении ветра, а также и другие данные, которые используются для исследования физических характеристик атмосферы Марса.В настоящее время марсоход находится в хорошем состоянии и обладает достаточным запасом энергии. Аппарат продолжает движение в направлении южной части марсианской равнины Утопия, где, предположительно, находился стык древнего моря и суши, сообщил телеканал.Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.-0-