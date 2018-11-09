Китайский научный центр попал в книгу рекордов Гиннесса

9 ноября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Научный центр провинции Гуандун (юго-восточный Китай) 7 ноября попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире музей науки и техники.

Научный центр расположен в городе Гуанчжоу и был открыт 26 сентября 2008 года. Он занимает площадь в 450 тыс. кв.м, а за последние 10 лет центр посетили 17 млн человек.

В центре построены два новых зала, которые, как ожидается, откроются в декабре 2019 года.-0-