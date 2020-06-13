Киты подплыли к лодке на расстояние вытянутой руки - видео

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нескольким друзьям удалось запечатлеть невероятные кадры, которые они будут пересматривать очень долго.

Четверо мужчин отправились в море неподалеку от острова Марии в Тасмании. Друзья хотели заняться дайвингом и посмотреть на обитателей моря, однако подводные жители сами пришли к ним.

Во время подготовки к погружению, автор ролика заметил неподалеку несколько китов, которые поднялись из глубины. Мужчина решил, что если выключит двигатели, то киты подплывут ближе. Это сработало, однако он даже не подозревал, что эти величественные создания приблизятся на расстояние вытянутой руки.

Мужчине удалось записать потрясающие кадры, а сам дайвер признался, что это воспоминание станет одним из самых ярких в жизни. -0-