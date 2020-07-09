Ккомбо! Колесо трактора разбило сразу несколько машин - видео

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дороге в России запечатлели интересные и забавные кадры. Роликом поделились на YouTube.

Автолюбитель записал на видео причину ремонта, которая обошлась ему в кругленькую сумму. Автомеханики сначала ему не поверили в правдивость истории, однако видеозапись все подтвердила и стала популярна в сети.

В кадре запечатлен трактор, который едет по одной из улиц российского города Белгород. В какой-то момент одно из колес сельскохозяйственной машины слетает с оси и отправляется в свободный полет.

Сначала оно встречает на пути один встречный автомобиль, а после отскакивает в машину автора ролика. К счастью, никто не пострадал, однако пользователи сети принялись шутить, что колесо смогло сделать целое комбо и добавить работы местным автосервисам. -0-