"Класс!": Татьяна Навка показала, как здорово орудует бензопилой - фолловеры в восторге

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Навка опубликовала видео в Инстаграм, в котором лихо управляется с бензопилой! Семья Навки решила устроить субботник и привести в порядок небольшой лесной участок.

Поклонники известной фигуристки восхитились тем, что не взирая на широкую известность, Навка "остается человеком с большой буквы": "Татьяна, спасибо Вам! Только так мы научим беречь нашу планету! И учить надо детей своих личным примером! Тогда они вырастут трудолюбивыми и будут делать нашу жизнь лучше!", "Обожаю такие субботники! Только потом обязательно застолье! Бутерброды с колбасой, икра кабачковая, квас! И разговоров! Так было в молодости. Давно! Класс!".-0-