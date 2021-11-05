Классический конфуз с котом попал на видео и повеселил сеть

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США разместил на YouTube интересные кадры, которые заставили многих юзеров улыбнуться.

Мужчина запечатлел на видео очередной конфуз с участием своего котика. Питомец американца за последнее время изрядно набрал вес, но не отказался от своих привычек. Как и много раз до этого, пушистик на большой скорости попытался проскочить в кошачью дверь, однако что-то пошло не так.

Кот застрял, а также выломал дверцу. Хозяин понял, что обычными методами тут не справится, а после нескольких неудачных попыток, пошел на отчаянные меры. С большим трудом, но котика удалось освободить, однако теперь животному точно предстоит строгая диета. -0-