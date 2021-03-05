Клава Кока показалась в шикарном платье, но юзеры заподозрили ее в подражании

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная молодежная певица Клава Кока опубликовала в Instagram новый пост, который порадовал юзеров сети.

Знаменитость предстала перед камерой в шикарном мини-платье, однако все пошло не по плану. Никто не засомневался в том, что Клава Кока выглядит великолепно, однако люди заподозрили ее в подражании.

Дело в том, что несколько месяцев назад в подобном наряде и даже позах перед фотографом показалась другая знаменитая певица. В дкабре Шакира для фотосессии выбрала похожий образ, что и подчеркнули многочисленные фолловеры в комментариях к посту Клавы Коки. Впрочем, это не помешало снимкам восхитить поклонников и собрать сотни тысяч лайков. -0-