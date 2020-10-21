Клининговая компания очистила дом дедушки, в котором не убирались годами - фото до и после

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клининговая компания поделилась в Facebook результатом своей новой работы, которая восхитила пользователей сети.

В социальной сети рассказали, что в небольшой квартире живет 80-летний вдовец, который мало следил за помещением после кончины супруги. За несколько лет дом превратился в настоящую свалку, поэтому друзья дедушки решили действовать.

Люди поняли, что жить в такой грязи нельзя и вызвали клининговую компанию. Сначала работники оказались в шоке от состояния жилища, но успешно справились с задачей. Фотографиями до и после поделились в Facebook и они приобрели огромную популярность.

Кроме этого в компании отметили, что это был самый сложный заказ в истории службы. -0-