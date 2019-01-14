Клип белорусской группы IOWA набрал на YouTube 100 миллионов просмотров

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клип на песню "Бьет бит" популярной белорусской инди-поп группы IOWA набрал более 100 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

Видео было опубликовано в октябре 2015 года. За это время оно собрало более 300 тыс. лайков.

Как гласит описание к видео, в ролике рассказывается история современной Танечки из стихотворения Агнии Барто, которой музыка помогает преодолеть все жизненные трудности и найти новых друзей.

Сейчас солистка группы белоруска Екатерина живет в Санкт-Петербурге. А весной 2018 года группа впервые сняла клип в Беларуси.-0-