Клип Nirvana набрал более 1 млрд просмотров на YouTube

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число просмотров клипа группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit на YouTube превысило 1 млрд, сообщает БЕЛТА.

На официальном канале группы музыкальное видео, снятое в 1991 году, было опубликовано 10 лет назад - 17 июня 2009 года. На данный момент видео собрало 5,8 млн лайков и более 354 тыс. комментариев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на музыкальное издание NME, это второй на YouTube клип 1990-х, которому удалось набрать столько просмотров. Ранее этого результата достигла группа Guns N'Roses с видео на композицию November Rain. Сейчас ролик опережает Smells Like Teen Spirit почти на 300 млн просмотров. Третьим по популярности клипом из 1990-х стал Zombie группы The Cranberries, у которого примерно 980 млн просмотров.

Smells Like Teen Spirit - один из главных хитов Nirvana. Композиция была поставлена на девятое место в списке "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone, а также фигурирует в рейтингах лучших песен множества других музыкальных изданий. Видеоклип на нее был награжден двумя премиями MTV Video Music Awards.-0-