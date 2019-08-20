Клонированных котов собираются продавать в Китае

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания Sinogene намерена в скором времени начать массовую продажу клонированных кошек, передает издание GlobalTimes .

Руководители компании приняли решение вывести на рынок новинку после того, как ученые смогли несколько месяцев назад успешно клонировать котенка по кличке Чеснок. Животное "родилось" во второй половине июля, но специалисты заявили об успехе спустя месяц, когда кот окреп и показал, что клонированное животное способно жить.

Теперь компания Sinogene предоставлять услуги по клонированию питомцев. Стоить такая возможность будет примерно $34,5 тыс. В будущем, помимо всего прочего, специалисты хотят клонировать лошадей и почтовых голубей. Ежегодно в Китае рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, динамично увеличиваясь.