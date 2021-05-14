"Клоны" телеведущей изрядно повеселили телезрителей и пользователей сети

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел с телеведущей Дженнифер МакДермед во время прогноза погоды на канале Fox 9 в штате Миннеаполис. Кадры разместили в YouTube.

В самый разгар прямого эфира в студии произошел технический сбой, который и стал причиной появления на экране десятков "клонов" телеведущей. Картинка стала расплывчатой, а за каждым движением девушки образовывалась ее копия. Это изрядно повеселило телезрителей и пользователей сети. К слову, не удержалась от веселья и сама девушка, которая в кадре начала задорно развлекаться.

Как выяснилось, причиной сбоя стали стоп-кадры, которые наложились на экран. Через несколько минут неполадка была устранена, но "клоны" ведущей успели приобрести популярность в сети. -0-