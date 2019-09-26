Книгу XVII века обнаружили на дне Финского залива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества нашли в обломках затонувшего корабля трехсотлетнюю книгу, сообщают "Известия" .

Старинную книгу в хорошем состоянии обнаружили при изучении обломков затонувшего немецкого судна конца XVII - начала XVIII века "Архангел Рафаил". Корабль перевозил контрабанду и затонул в Финском заливе в 1724 году.

Во время исследования археологи-водолазы подумали, что находка - это старинная шкатулка, однако, подплыв поближе, стало ясно, что это книга возрастом 300 лет.

Уникальная фолиант был написан в 1692 году и сейчас пребывает в специальном боксе с морской водой на реставрации. После восстановления его передадут одному из российских музеев. -0-