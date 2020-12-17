Княгиня Монако отошла от традиций и сделала очень смелую стрижку

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга правителя Монако Шарлен Уиттсток отказалась от традиционного стиля в одежде и прическе, сделала смелый образ. Фотографии публикует Reuters.

Княгиня Монако, которая с 2011 года находится в браке с князем Альбертом II, решила кардинально преобразиться. Для этого она сделала необычную прическу в стиле панк, побрив голову.

Дополнила образ Шарлен соответствующей курткой и макияжем. Подданные, как и все окружающие, ахнули, когда увидели преображение княгини. В таком виде она появилась на традиционной рождественской ярмарке в Монако.

Шарлен Уиттсток. Фото Reuters

Ранее Шарлен Уиттсток придерживалась классических стилей, которые присуще члену королевской семьи. Однако в свои 42 года девушка решила кардинально сменить имидж. -0-