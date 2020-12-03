"Ко мне вздумала лезть?!": котенок накричал на миску с водой, в которую случайно наступил (Видео)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка милого котенка поделилась на Reddit кадрами с его участием и быстро привлекла внимание юзеров.

На видео запечатлен котик, который с самых ранних лет проявляет все самые кошачьи повадки. В очередной раз питомец отправился трапезничать, но в самый разгар случайно наступил лапой в миску с водой.

Здесь и началось самое интересное, ведь котик принялся с жидкостью в посуде выяснять отношения. Его реакцию нужно видеть, но во всем его поведении отчетливо читается: "Ко мне вздумала лезть?!". Кошка была поражена наглости воды, которая вздумала стоять там, куда она ступает. Поэтому она накричала на миску с водой, а пользователи повеселились и сделали ролик вирусным. -0-