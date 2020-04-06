"Когда борщ кислый": Мария Кожевникова разместила фото с синяком под глазом

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова разместила в Instagram фотографию, которая взволновала многомиллионную армию поклонников.

Кожевникова сделала селфи без макияжа, однако не ее естественная красота привлекла внимание фанатов. Всех взбудоражил синяк под правым глазом актрисы. В комментариях, которых набралось более 2,5 тыс., пользователи попытались выяснить, откуда травма, однако Мария Кожевникова продолжает хранить молчание. Многие склоняются к тому, что игра с детьми пошла не совсем по плану. Под постом разгорелась настоящая дискуссия.

Многие попросили так не шутить, на что Кожевникова ответила, что это "не шутка". Впрочем, фотография стала и предметом шуток, которых набралось внушительное количество: "Когда борщ кислый", "Не выдержали неделю Вместе?", "Это чтобы на улицу не выходить?".-0-