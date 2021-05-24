"Когда просто вышла за хлебом!" Екатерина Климова в элегантном образе прогулялась по городу

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Знаменитость опубликовала необычный ролик в роковом образе. Екатерина Климова примерила элегантное черное платье, которое удачно подчеркнуло природную красоту звезды. Для пущего эффекта селебрити на руки надела перчатки и взяла бокал шампанского, а после и вовсе отправилась гулять по улицам города.

Стильный образ и красота Екатерины Климовой заставила многих прохожих обернуться, а поклонники отметили, что сошли бы с ума, если бы увидели актрису в таком элегантном образе на улице. Кроме этого, фолловеры поспешили в комментариях оставить массу хвалебных и забавных комментариев: "Шикарная", "Просто Вау", "Когда просто вышла за хлебом". К слову, ролик посмотрели более 1,3 миллиона раз. -0-