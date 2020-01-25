Колбаса раздора: лиса и кот устроили драку за лакомство - видео

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кадры "эпического" сражения кота и лисы набирают популярность в сети.

Поединок запечатлели на Ямале. Голодная лиса вышла из леса, и человек предложил ей кусочек колбасы, однако у местного кота на еду были свои планы.

Он не захотел просто так отдавать свой кусок добычи и принялся яростно его защищать, из-за чего в объектив камеры попала "эпическая" схватка. К сожалению, неизвестно, кто вышел из нее победителем. За сутки ролик посмотрели тысячи раз.-0-