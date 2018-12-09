Колесницу с позолотой возрастом более 2,5 тыс. лет обнаружили в Китае

9 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Археологи из научно-исследовательского института археологии Китайской академии общественных наук обнаружили роскошную повозку на древнем кладбище в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая.

Находка была сделана на кладбище, предположительно относящемся к времени правления династии Восточная Чжоу (770-256 годы до н.э.). Коляска шириной более 140 см и длиной больше 100 см. У нее два колеса диаметром 140 см по 38 спиц в каждом. Имеется множество изысканных узоров и пара металлических значков в форме зверей, на которые наклеены украшения из золотой фольги. Они до сих пор сохраняют свой блеск даже после того, как пробыли под землей в течение такого длительного периода времени.

Исследователи предположили, что столь богато украшенное транспортное средство принадлежало очень состоятельному и влиятельному человеку, возможно, даже удельному князю.

Команда археологов в настоящее время продолжает раскопки для того, чтобы найти дополнительные детали, которые позволят полностью восстановить экспонат в первозданном виде.-0-