Коллекцию картин художника-шимпанзе продадут за $250 тыс.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 55 картин шимпанзе, работы которого приобретали Пабло Пикассо, Жоан Миро и герцог Эдинбургский, будут проданы в декабре в галерее Лондона по общей цене около $250 тыс. Об этом сообщает CNN .

Десмонд Моррис, знаменитый зоолог, этолог и художник-сюрреалист, владеющий коллекцией полотен шимпанзе, решил продать их в The Mayor Gallery в Лондоне. Картины будут стоить от $1,8 тыс. до $7,4 тыс. каждая.

Шимпанзе по кличке Конго стал известным на весь мир в 1950-х годах, когда он вместе с Десмондом Моррисом (которому сейчас 91 год) снялся в сериале "Время животных" (англ. Zootime). Съемки сериала, который транслировался на британском телевидении, проходили в лондонском зоопарке. За три года Конго создал 400 картин в стиле абстрактного экспрессионизма. Спустя более 50 лет - после смерти Конго в 1964 году от туберкулеза - его работы по-прежнему востребованы.

В 2005 году три картины знаменитого художника-шимпанзе были проданы в аукционном доме Bonhams в Лондоне за неожиданные $26 тыс. - притом что оценивались полотна по значительно более низкой цене.

Джеймс Майор, директор The Mayor Gallery, отмечает, что многие картины Конго на самом деле очень хороши. "Он был очаровательным художником, - говорит Джеймс Майор. - Люди думают, что он просто хватался за карандаш и бумагу… Но у него на выбор было несколько цветов и он всегда задумывался, прежде чем начать рисовать. Он был экстраординарным".-0-