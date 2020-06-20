Кольцеобразное затмение Солнца ожидается 21 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, будет видно 21 июня только в формате частных фаз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение начнется в 07:48 в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.

"В воскресенье, 21 июня 2020 года, произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,994 в 09:40 и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана", - цитирует ТАСС пресс-службу планетария.

Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах.

21 июня также наступит летнее солнцестояние, при котором Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли в этот день наступит астрономическое лето и будут наблюдаться самый длинный день и самая короткая ночь в году.-0-