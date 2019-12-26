Кольцо огня в небе: как наблюдали последнее в 2019 году солнечное затмение

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии смогли увидеть 26 декабря последнее солнечное затмение уходящего года. Об этом сообщает BBC.

Десятки тысяч человек, в том числе на Шри-Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии, высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России. Частичное затмение наблюдалось в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.

При кольцевом затмении Луна закрывает центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.

Солнечные затмения обычно случаются два раза в году. Предыдущее произошло 2 июля и было видно лишь в странах Южной Америки.

Следующее затмение ожидается 14 декабря 2020 года. Его можно будет наблюдать на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.-0-

Фото Agence France-Presse, Getty Images