Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии продали за $965 тыс.

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии было продано на аукционе в Сиднее за рекордные 1,25 млн австралийских долларов ($965 тыс.), сообщает портал 9News.

Камень квадратной формы весом 25 карат был огранен из необработанного алмаза, весившего 47,961 карата. Ожидаемая цена добытого в канадской тундре бриллианта оценивалась в сумму до 1,2 млн австралийских долларов ($926 тыс.).

Данная продажа побила предыдущий рекорд Австралии, зафиксированный в Сиднее в 2020 году, когда на аукционе Леонарда Джоэла было продано кольцо с бриллиантом в 17,34 карата за 575 тыс. австралийских долларов ($444 тыс.).-0-