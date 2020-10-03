Колумбийка София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбийка София Вергара, известная по роли в комедийном сериале "Американская семейка" (2009-2020), возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала " target="_blank" rel="nofollow">Forbes. Соответствующий список опубликован 2 октября на сайте Forbes.

Согласно информации Forbes, 48-летняя Вергара заработала за год $43 млн. За съемки одного эпизода "Американской семейки" она получала по $500 тыс. Еще актриса зарабатывала по $10 млн за каждый сезон шоу "Америка ищет таланты", в котором она участвовала в качестве судьи.

На втором месте - американская актриса Анджелина Джоли, заработавшая $35,5 млн.

На третьем месте - израильская актриса Галь Гадот, ее доход составил $31,5 млн.

В список также вошли Мелисса Маккарти ($25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).

Forbes учитывал заработки звезд за 12 месяцев (по июнь 2020 года) до уплаты налогов.-0-