Командная работа пчел на новом видео впечатлила юзеров

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился небольшой ролик, повеселивший многих пользователей сети.

Девушка из Бразилии поделилась кадрами, которые ей удалось сделать во время обеденного перерыва. Она мирно отдыхала в сквере и уже собиралась насладиться своей газировкой, однако в этот момент перед ней предстала настоящая командная работа.

Две пчелы почувствовали сладкую воду и намеревались добраться до нее любой ценой. У них на пути встала крышка от бутылки, однако насекомые поняли, что справиться с ней смогут только вместе. Совместными усилиями они убрали крышку с бутылки и добрались до заветной сладости, а вот кадры с командной работой пчел изрядно впечатлили людей. -0-