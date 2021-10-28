Комедии для парочек, чтобы вместе провести прекрасный вечер

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Новости
11:51
Водитель фуры на границе предъявил подложные документы для проезда без очереди
Происшествия
11:46
До +16°С ожидается в Беларуси 29 октября
Общество
11:44
Против могилевского "продавца обуви" возбуждено несколько уголовных дел
Происшествия
11:41
СК проверяет обстоятельства гибели в витебском ИВС подозреваемого в убийстве семьи в Москве
Происшествия
11:39
Назаров: создание отечественного ударного беспилотника "Квадро-1400" завершается
Экономика
11:36
Назаров: цифровые решения активно внедряются на промышленных предприятиях страны
Экономика
11:36
Назаров: белорусскому легпрому необходимо максимально перерабатывать отечественное сырье
Экономика
11:26
В Минской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 6 энергоисточников
Регионы
11:26
В Ошмянском районе в земле обнаружили артиллерийский снаряд
Происшествия
11:26
Чуприс: в Беларуси уделяется пристальное внимание защите персональных данных
Общество
11:25
В литовском лагере для мигрантов вновь вспыхнули беспорядки, пограничники применили слезоточивый газ
В мире
11:23
Украинский депутат: нехватка медицинского кислорода в больницах достигла критического уровня
В мире
11:22
Назаров: строительная готовность второго энергоблока БелАЭС почти 90%
Экономика
11:21
Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся
Президент
11:19
Головченко о вузах со слабой системой контроля: не понятно, о чем думают руководители учреждений
Общество
11:18
В России за сутки впервые выявили более 40 тыс. случаев заражения COVID-19
В мире
11:17
Назаров: в Беларуси ведутся разработки электромобилей-мусоровозов и электробусов для аэропортов
Экономика
11:14
Лукашенко о жестком ответе Западу: у нас есть, что продвинуть ближе к границам, тем более у России
Президент
11:10
Экспорт белорусского лесного комплекса с 2006 года вырос в два раза
Экономика
11:07
Лукашенко подтвердил планы провести ВГС 4 ноября и отметил попытки вбить клин в отношения с Россией
Президент
11:06
В Украине ребенок получил переохлаждение из-за отсутствия отопления в детском саду
В мире
11:06
Персональную выставку Никаса Сафронова представят в Витебске
Регионы
10:59
В Беларуси к 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрозарядных станций
Экономика
10:53
Назаров: модернизация МТЗ позволит удвоить суммарный выпуск техники к 2030 году
Экономика
10:46
Столкновение микроавтобуса и погрузчика затруднило движение на трассе М6
Происшествия
10:46
Сеть Европейских судов в Вильнюсе будет решать вопрос об исключении Польши из организации
В мире
10:41
Проект указа о создании госкорпорации сельхозмашиностроения будет внесен в правительство до 1 ноября
Экономика
10:32
Житель Славгорода просил знакомых брать для него телефоны в рассрочку и не возвращал деньги
Происшествия
10:29
В Украине инициировали расследование из-за дефицита кислорода в больницах
В мире
10:29
На Обуз-Лесновском полигоне проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил
Общество
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Калейдоскоп
28 октября 2021, 11:27
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Гигин: в белорусском вопросе ICAO находится под сильнейшим политическим давлением Запада
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Караник: в Беларуси сделано все для обеспечения людей эффективной бесплатной вакциной
Герасимов по итогам прямой телефонной линии отметил необходимость взаимоприемлемых решений
Биометрический паспорт можно получить не выходя из дома
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Проект указа об автоперевозках пассажиров внесен на рассмотрение в Совмин
Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2569
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