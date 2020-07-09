Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которую жители Земли в эти дни могут наблюдать в предрассветном небе, максимально близко к нашей планете пройдет 23 июля, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Московском планетарии, впервые эту комету зафиксировал инфракрасный телескоп NEOWISE в конце марта. Она движется вокруг Солнца в направлении, обратном направлению его вращения.

С Земли C/2020 F3 (NEOWISE) можно наблюдать незадолго до рассвета над северо-восточным горизонтом неба. С 10 июля она будет видна и ночью. После 20 июля комету можно будет увидеть только вечером и в первую половину ночи.

"На минимальном расстоянии от Земли комета C/2020 F3 (NEOWISE) пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн км. К этому времени ночи станут темнее, так что у нас есть неплохие шансы подольше понаблюдать за ней", - пояснили в планетарии.

До 13 июля путь кометы проходит по созвездию Возничего, затем она перейдет в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. Сейчас она уже прошла перигелий - точку максимально сближения с нашим светилом, что означает, что комета начала удаляться от Солнца. Следовательно, ее блеск постепенно будет слабеть. Согласно прогнозам, яркость C/2020 F3 будет падать со скоростью примерно 1,3 звездной величины в неделю. Увидеть ее можно с помощью любых оптических приборов, включая подзорные трубы, бинокли и телескопы.

"Главная помеха для таких наблюдений - сумеречное небо. Поэтому чем севернее проводить наблюдения, тем они будут сложнее из-за более светлых ночей. В северных широтах (севернее примерно 60 градусов северной широты) найти ее будет крайне сложно из-за низкого положения над горизонтом и белых ночей", - добавили в планетарии.-0-