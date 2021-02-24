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Калейдоскоп
24 февраля 2021, 01:35

Комочек милоты пытается преодолеть свое первое препятствие (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился очень трогательный ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка из США отправилась на прогулку со своим маленьким щенком. Женщина долго снимала забавы малыша, но после случилось то, что заставило людей переживать и умиляться.

Хозяйка со своим питомцем подошли к бревну, которое лежало на земле. Человек легко переступил препятствие, а вот щеночку пришлось приложить массу усилий. Несколько раз комочек милоты пытается запрыгнуть на деревяшку, но у него не получается. Не помогают и подбадривания девушки, поэтому собачка решила поступить умно и отправилась искать обходной путь. -0-

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