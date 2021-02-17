Комочки милоты! Юзеры в полном восторге от самых маленьких котят в мире (Фото)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие люди обожают смотреть на котиков. Чаще всего это вызывает положительные эмоции, но мало кто смог сдержать их, когда увидел фотографии этих милых созданий. Подборку фото сделало издание BoredPanda.

Юзеры оказались в полном восторге, когда на просторах сети появились фотографии комочков милоты. Многие люди посчитали, что котята не могут быть такого размера, однако их заверили, что все фото настоящие. Это только добавило популярности снимкам, а сеть продолжает наслаждаться кадрами с самыми маленькими котятами в мире. -0-

Фото BoredPanda