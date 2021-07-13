Компания мультимиллионера Джеффа Безоса получила лицензию на полеты людей в космос

13 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило лицензию компании Blue Origin на доставку людей в космос с использованием системы New Shepard, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Reuters.
"Первым, запланированным на 20 июля, рейсом Blue Origin должен отправить в космос бывшего исполнительного директора Amazon.com Джеффа Безоса", - говорится в сообщении.
Соответствующая лицензия для компании Blue Origin действует до августа 2021 года. Запуск корабля разрешен в Техасе.
До выдачи лицензии управление гражданской авиации проверило безопасность работы аппаратного и программного обеспечения ракеты-носителя, после чего подтвердило, что они отвечают всем требованиям.
20 июля Джефф Безос намерен осуществить 11-минутный полет в космос вместе со своим братом и победителем аукциона Blue Origin на место в космическом корабле, которое было продано за $28 млн.
Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут.-0-