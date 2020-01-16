Композитор Максим Дунаевский разводится с седьмой женой

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Максим Дунаевский, которому исполнилось 75 лет, разводится с седьмой женой Мариной Рождественской ради новой любовницы, сообщает российский телевизионный Пятый канал. Музыкант в эфире шоу на телеканале подтвердил, что в ближайшее время в его личной жизни наступят перемены.

Максим Дунаевский прожил с этой женой почти 20 лет, а в 2019 году его заметили в обществе новой пассии.

"Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что не получается взбодрить. Жить в состоянии вялости не хочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра. Мне правда очень жаль, что так сложилось", — цитирует Starhit Максима Дунаевского.

Музыкант отмечает, что намерен обеспечить бывшую супругу и в дальнейшем. Имя новой возлюбленной Дунаевский не озвучил. При этом на вопрос ведущего Бориса Корчевникова о возможной свадьбе ответил достаточно прямо.

"Вы хотите от меня услышать „да“? Что я сделаю ей предложение? Хорошо, я отвечу — да", — признался Максим Дунаевский.-0-